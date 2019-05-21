موقع البوابة الالكترونية محافظة الاسكندرية alexandria.gov.eg نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم...

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني هو ما بدأ الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية بالبحث عنه خلال الساعات الماضية، خاصة بعد أن تم تداول عدد من الانباء عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة، وسط حالة من الترقب من قبل الطلاب وأولياء أمورهم لظهور النتيجة.

وستكون نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية متاحة لكافة طلاب المحافظة من خلال موقع بوابة محافظة الاسكندرية عبر الانترنت، والذي سيتيح النتيجة لكافة طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية

وكان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بالاسكندرية هذا العام هو 82699 طالباً وطالبة، حيث تم توزيع هؤلاء الطلاب على عدد 324 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الاسكندرية، كما أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية المهنية والتربية الخاصة حوالي 1985 طالباً وطالبة تم توزيعهم على 12 لجنة داخل المحافظة

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موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية

هذا وقد خصصت محافظة الاسكندرية روابط خاصة بنتائج الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الاسكندرية، كل ما عليكم هو التوجه لزيارة موقع البوابة الالكترونية التابع للمحافظة على شبكة الانترنت وعنوانه هو :www.alexandria.gov.eg ومن ثم الضغط على كلمة الرابط الأول أو الرابط الثاني أو الرابط الثالث، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى صفحة النتائج، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كما يمكنكم وضع تعليق بأسفل هذا المقال يحتوي على رقم الجلوس الخاص بالطالب داخل محافظة الاسكندرية في كافة الادارات التعليمية داخل المحافظة، وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.

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