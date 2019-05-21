نتيجة شهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 البوابة الالكترونية محافظة الإسكندرية “ترقبوا”

استعلام نتيجة شهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس، يترقب طلاب الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الاعدادي” بمحافظة الإسكندرية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن أدوا امتحاناتهم التي أشادوا بسهولتها وعدم التقدم بأي شكوى منها سواء من النظام الرقابي خلال الامتحانات أو من صعوبة الامتحانات، الأمر الذي أكدته أيضا وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في تصريح لها مشيرة إلى أن الامتحانات اتسمت بالهدوء والتأمين الشامل في محيط اللجان، كما تقرر اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 “ثالثة إعدادي” بالاسم ورقم الجلوس قريباً.

نتيجة شهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019

أكد محافظة الإسكندرية “عبدالعزيز قنصوه” أن نتيجة شهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية ترم ثاني برقم الجلوس سوف يتم اعتمادها فور الانتهاء من عمليات رصد بكنترولات نتيجة اعدادية الإسكندرية 2019 ، فقد بدأت عمليات رصد الدرجات فور الانتهاء من عمليات التصحيح، ومن ثم سيتم رفع النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الخاص بمحافظة الإسكندرية حتى يتسنى لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائجهم.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

نرصد لينك البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية نتيجة اعدادية الإسكندرية 2019 لمعرفة نتيجة شهادة الإعدادية الاسكندرية برقم الجلوس من خلاله، في محاولة منا لتوفير الوقت والمجهود المبذول في البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب الإعدادية في محافظة الإسكندرية بشتى إداراتها التعليمية، وتضم محافظة الإسكندرية ثماني إدارات تعليمية هي:

إدارة وسط الإسكندرية التعليمية.

إدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

إدارة العجمي التعليمية.

إدارة أبيس التعليمية.

إدارة برج العرب التعليمية.

إدارة غرب الإسكندرية التعليمية.

إدارة المنتزه التعليمية.

إدارة الجمرك التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

نتيجة شهادة الإعدادية

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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية رسمياً يتم قريبا، ليتم بعدها رفع نتائج طلاب الإعدادية لعام 2019 من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية نتيجة شهادة الإعدادية .

البحث عن نتيجة شهادة الإعدادية 2018/2019 محافظة الإسكندرية يتزايد الأن، مع اقتراب موعد ظهور النتائج عبر بوابة الإسكندرية التعليمية الرسمية للنتائج.

تحديث: يمكن ترك الاسم ورقم الجلوس للاستعلام عن نتائج الطلاب الاعدادية بالاسكندرية، فور الإعلان عنها في التعليقات.

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