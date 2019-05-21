تراند اليوم : مفاجآت جديدة.. السعودية «شاليمار شربتلي» تكشف حقيقة المخدر المضبوط مع زوجها خالد يوسف

صحيفة الخليج 365: نفت الفنانة التشكيلية السعودية، شاليمار شربتلي، زوجة النائب البرلماني خالد يوسف، تهمة حيازة المخدرات التي وجهت لزوجها، بمطار القاهرة الدولي.

وفقًا لموقع «مصراوي»، قالت «شربتلي»: «إن الدواء الذي تم ضبطه مع زوجها بمطار القاهرة اليوم الأحد، خاص بها»، وأضافت: «دواء زانكس بتاعي علشان الصداع النصفي ومسموح استخدامه للأطفال كمان».

وتساءلت زوجة النائب البرلماني المقيمة في باريس: «ليه الدنيا مقلوبة؟ يتبينوا الأول وبعدين يكتبوا».

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران 799 والمتجهة إلى باريس، اشتبه الرائد كرولس رفعت مشرف تأمين صالة السفر، فى حقيبة البرلمانى والمخرج الشهير خالد يوسف، وأوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها، وأمام العميد زينهم الشورى مدير إدارة التأمين، تم فتح حقيبة البرلمانى وتبين وجود علبة تحتوي على ١٠٠ قرص من مخدر “الزانكس” والمحظور حيازته.