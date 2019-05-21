تراند اليوم : أول تعليق للمخرج “خالد يوسف” بعد القبض عليه في مطار القاهرة بتهمة حيازته للمخدرات

صحيفة الخليج 365: كشف المخرج المصري وعضو مجلس النواب خالد يوسف، عن تفاصيل ما جرى معه في مطار القاهرة صباح اليوم، مؤكدًا أن قوات أمن المطار أوقفته بسبب حمله أقراصًا مهدئة تخص زوجته، أثناء سفره لزيارة زوجته في فرنسا، ليفاجأ بتوقيفه من الأمن واحتجازه بسبب حمله عبوة من دواء الـ”زانكس”.

وأضاف يوسف لـ”اليوم السابع” أن العبوة التي كان يحملها عبارة عن دواء مهدئ لزوجته، وتم إثبات ذلك عقب إحضاره الروشتة الخاصة بالطبيب المعالج لها، لافتا إلى أن المشكلة اتحلت بالفعل لكنه لم يتمكن من السفر، لتأخره على موعد الطائرة، بسبب اضطراره لإحضار روشتة الطبيب الخاصة بعقار الزانكس.