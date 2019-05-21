تراند اليوم : أول تعليق من ” شاليمار شربتلي” زوجة المخرج “خالد يوسف” على خبر زواجه من...

صحيفة الخليج 365: وصفت السعودية ” شاليمار شربتلي”، زوجة المخرج خالد يوسف، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، أخبار زواج زوجها من المذيعة ياسيمن الخطيب بالتعليقات السخيفة.

وكتبت شاليمار شربتلي، في منشورها قائلة: «لماذا يتصوّر بعض البشر من الدهماء أنهم حين يكتبون تعليقاً سخيفاً فنحن سنصمت ولن نرد ونقهر إطلاقاً ولا يعرفون أن برج الدلو أمثالي لا يتركون ثأرهم في الحياة ولو بكلمة حقيرة تليق بتطاولهم غير المفهوم أو المقبول. لماذا يلجأ البعض أن يحيلك في لحظة إلى إنسان يستمتع بإذلاله كما يستحق وأكثر».

Advertisements

يأتي ذلك بعد أن نشر خالد يوسف تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يرد من خلالها على الأخبار التي تردّدت حول زواجه من ياسمين الخطيب، والتي أكدتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وقال خالد يوسف في تغريدته: «تعوّدت علي حملات مُمنهجة وشائعات مُغرضة وأعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله».

وكانت ياسمين الخطيب قد نشرت بيانًا توضيحيًا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، أكدت من خلاله زواجها من خالد يوسف قبل فترة، وذلك بعد انتشار صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.