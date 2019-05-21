تراند اليوم : شاهد.. ” ياسمين الخطيب” ترد على إنكار المخرج “خالد يوسف” زواجه منها بنشر صور...

صحيفة الخليج 365: نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورا جديدة لزوجها السابق المخرج خالد يوسف فى رد منها على حالة الجدل المثارة بشأن تلك الزيجة.

وعلّقت ياسمين الخطيب على صورها مع خالد يوسف قائلة: «‫مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المُفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق الفنان خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو اختيار هذه الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره.. مع التأكيد أنني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا مُعتزة بها».‬

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يأتي ذلك بعد أن نشر خالد يوسف تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يرد من خلالها على الأخبار التي تردّدت حول زواجه من ياسمين الخطيب، والتي أكدتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وقال خالد يوسف في تغريدته: «تعوّدت علي حملات مُمنهجة وشائعات مُغرضة وأعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله».