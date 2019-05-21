تراند اليوم : عاجل.. رفض استئناف منى فاروق وشيما الحاج بقضية الفيديوهات الجنسية واستمرار حبسهما

رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه وحسام عبد الرسول، الاستئناف المقدم من “شيما الحاج، ومنى فاروق”، المتهمتان فى قضية الفيديوهات الجنسية، مع استمرار حبسهما.

وكان المستشار محمد رشاد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أمر بتجديد حبس كل من، شيما الحاج، ومنى فاروق، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

كانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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