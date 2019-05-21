تراند اليوم : بعد استغاثتها.. أصدقاء منى فاروق: “كانت جدعة وتخدمك بعنيها.. ساعدوها ترجع وتكمل حلمها”...

أحمد شعراني

بعد الفيديوهات التي نشرتها اليوم إحدى منصات الصحافة الإلكترونية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج من داخل مقر أحتجازهم، على إثر انتشار فيديوهات جنسية مسربة لهم، في واقعة تُعد الأحدث والأشهر في الفترة الحالية، وطلبت منى خلال الفيديو من أصدقائها ومُحبيها الدعاء لها والوقوف بجانبها.

وكان في مقدمة أصدقائها الداعمين هو الفنان الشاب محمد متولي الذي شاركها العمل في أكثر من مسلسل درامي الفترة الماضية ولعل أبرزهم مسلسل الأب الروحي، والذي كتب تدوينة طويلة قال فيها: “ايوة هى مني فاورق زميلتي واللى بدأنا حلمنا سوا، ايوة هى مني فاروق الجدعة بنت البلد اللى ضحكتها مكانتش بتفارقها، ايوة هى مني فاروق اللى كانت فى اى مناسبة هى تبدأ وتدخل على اى جروب احنا فيه سوا من اول ما بدأنا على الواتس اب تدخل تقول لكل سنة وانتوا طيبين ومع بعض، ايوة هي مني فاروق اول واحد ممكن تباركلك برسالة او تليفون على حاجة عملتها وفى عيد ميلادك تجمع الناس”.

وأضاف: “أيوة هى اللى وقت ما احتاجها طبطبت عليا وساعدتني، أيوة والله هى انسانة طاقتها حلوة وبتدخل اى مكان وهي مبتسمة ومبهجة وكان عندها حلم نفسها تحققه، أيوة هى اللى انتوا مرحمتوهاش لما وقعت، أيوة هى اللى دلوقتى انطفت واتوجعت وحياتها باظت، أيوة هى غلطت بس احنا اللى بنحاسبها وبندمرها نفسيا ونسينا ان فيه ربنا فوق، حقك عليا يا مني انا مكنتش عايز اكتب حاجة عن الموضوع.. بس طالما انتي ظهرتي واتكلمتي يبقى واجب عليا اكتب اللى انتي تستحقيه”.

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وقارن متولى منى فاروق بالزانية التي طلب اليهود رجمها من قبل المسيح عليه السلام وقال وقتها عيسى الجملة الشهيرة: “من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر”، وذلك لما رآهم يتعاملون معها بقسوة المتعالي وبغلظة المتكبر فلما قالها لهم رجعوا، فلم يرجمها أحد، لأنهم قالوا لأنفسهم: من منا بلا خطيئة ؟! من منا الذي لا ينعم إلا بستر الله عليه ؟!”

وقال متولي: “وفي ملتنا يقول صلى الله عليه وسلم عن زانية لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، ارحموا الناس ارجوكوا…. واستروهم ربنا يستركوا دنيا وآخرة، عشان خاطرى، لا عشان خاطر ربنا ساعدوها ترجع لحياتها الطبيعية والناس اللى فى الوسط الفنى عشان خاطر ربنا رجعوها تكمل حلمها، انا اسف يا منى انى اتأخرت فى الكلام عنك”.

وكان ايضًا من بين الداعمين هو المُخرج الشاب شكري الحكيم والذي كان ضمن فريق عمل مسلسل ظل الرئيس التي ظهرت فيه منى وعُرض في السباق الرمضاني 2017، حيث قال شكري: “ها خلصتوا شماته وانبسطو بالفضايح، طيب البنت دي منى فاروق جدعة و بـ ١٠٠ راجل شبهكم، مشفتش منها حاجه وحشه اعرفها بقالي ٣ سنين اشتغلت معايا مرتين وبره الشغل زي جوه الشغل

جدعه راجل طيبة و تخدمك بعنيها، مني كل الي اتعامل معاك عارف جدعنتك و قد ايه انتي طيبه ربنا معاكي يا مني و ان شاء الله ربنا يعديلك كل حاجه علي خير”.