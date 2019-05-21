تراند اليوم : بالفيديو والصور : شبيهة “رانيا يوسف” الضحية رقم 4 في فضيحة الفيديوهات الاباحية

وزارة الداخلية توصلت لحل لغز انتشار مقطع فاضح قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنانة رانيا يوسف هي بطلة الفيديو الأباحي وأكدت مباحث الآداب، أنّ الفتاة التي ظهرت في المقطع هي الراقصة كاميليا، وأنها قريبة الشبه من الفنانة رانيا يوسف.



القبض على شبيهة رانيا يوسف المتورطة في الفيديو الإباحي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شبيهة رانيا يوسف، وهي “راقصة شهيرة”، ضمن قائمة المتهمات في قضية مقاطع الفيديو الجنسية الشهيرة، المتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال، مع مخرج شهير، بحسب موقع “القاهرة 24”.

وقامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور، بعد انتشار فيديو فاضح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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جدير بالذكر أن رانيا يوسف قالت في وقت سابق إن أي شخص يريد اكتساب شهرة يستخدم اسم رانيا يوسف، وأكدت أنها لن تتهاون في حقها، وستقف بالمرصاد لكل من يفكر في استغلال اسمها، بحسب تصريحاتها لموقع “المصري اليوم”.

وحكت رانيا عن اليوم الذي عرفت فيه بانتشار الفيديو، وقالت إنها استيقظت لتجد مكالمات ورسائل من أصدقائها، وظلت لمدة 3 أيام متوترة حتى استطاعت تقديم بلاغ للنائب العام، معبرة عن سعادتها وارتياحها بعدما أمر النائب العام بالتحقيق مع الشباب الذين وضعوا اسمها على الفيديو.

وكشفت رانيا خلال حوارها مع “المصري اليوم” عن الممثلين الذين وقفوا معها، وقالت إن الممثلة إلهام شاهين دافعت عنها، وكذلك نقيب الممثلين أشرف زكي، وعددا من أعضاء النقابة، فيما أكدت أنها لم تتواصل مع المخرج خالد يوسف، خاصة أن الفيديو المسرب لا علاقة له بها، وهي لا تعرف عنه شيئا.