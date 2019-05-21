الاكثر مشاهدة اليوم - القبض على الراقصة كاميليا شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على الراقصة المصرية كاميليا، شبيهة الفنانة رانيا يوسف، بعد توجيه النيابة العامة لها تهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور، عقب انتشار فيديو جنسي لها مع المخرج خالد يوسف. جاء قرار القبض على الراقصة كاميليا بعد التأكد من أنها الفتاة التي ظهرت في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وادّعى نشطاء أنها الفنانة رانيا يوسف. وعقب إجراء التحقيقات والتحريات تم اكتشاف أن الراقصة كاميليا هي من ظهرت في الفيديو المتداول.

وبعد إعلان القبض على الراقصة كاميليا، التي ظهرت في الفيديو، كتبت الفنانة المصرية رانيا يوسف تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قالت فيها: ”يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه على السوشيال ميديا، والمواقع والجرايد والمجلات أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي أو قال عليا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار ”. وكانت الفنانة رانيا يوسف قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، ادّعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ أن الفنانة فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي، على خلاف الحقيقة، وتعرضت بسببه لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، وطالبت بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها. وطالب البلاغ النائب العام المصري بسرعة القبض على الفتاة التي تظهر في الفيديو، ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.

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