مشاهدة مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 17 السابعة عشر حصريًا كاملة بجودة HD

يحظى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يبثُ حصريًا على قناة MBC مصر يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور المصري والعربي، ضمن المسلسلات المصرية المنافسة في الماراثون الدرامي في سباق رمضان 2019.

ونعرضُ لكم اليوم الثلاثاء، حصريًا الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" كاملة بجودةٍ عالية الدقة HD، ويتفرّد المسلسل بالقالب الكوميدي التراجيدي الذي يعرضها في توليفةٍ فريدة وجديدة، كما أنّه يحقّق يوميًا مزيدًا من المشاهدة والمتابعة.

شاهد الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل فكرة بمليون جنيه حصريًا HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

ويقود النجم المصري علي ربيع بطولة المسلسل، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم والفنانين ذات الحضور الفني الجميل والثقيل، أبرزهم: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وللمرة الأولى يشاركُ أحمد السيسي طفل ذا فويس.

يذكرُ أنّ مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، ومجموعة أخرى من ألمع النجوم والفنانين.