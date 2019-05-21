مشاهدة مسلسل مني وفيني الحلقة 15 الخامسة عشر حصريًا كاملة HD- دراما رمضانية

نعرضُ لكم اليوم، حصريًا الحلقة 15 الخامسة عشر من المسلسل الكويتي "مني وفيني" كاملة بجودة عالية الدقة HD، ويحظى المسلسل الذي يُبثُ حصريًا على قناة سما دبي الفضائية يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي.

شاهد الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل مني وفيني حصريًا كاملة بجودة HD على يوتيوب

Advertisements

وينافسُ مسلسل "مني وفيني" في الماراثون الدرامي ضمن المسلسلات الخليجية والعربية المشاركة في السباق الرمضاني 2019، علمًا أنّ المسلسل ما زال يتفوّق يومًا بعد يوم ويسجّلُ مزيدًا من المشاهدة والمتابعة.

ويحملُ لواء البطولة في مسلسل "مني وفيني" نخبة من ألمع نجوم الصف الأول في الكويت والخليج العربي، يتقدّمهم النجم الكويتي حسين المنصور، ويشاركه كلًا من: باسمة حمادة، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، صمود الكندري، إضافةً إلى الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

ويناقشُ مسلسل "مني وفيني" المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، ويعرضها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.