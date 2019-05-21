مشاهدة الحلقة 17 السابعة عشر مسلسل شقة فيصل كاملة- آيتن عامر ونسرين أمين

ينتظر الجمهور العربي تفاصيل شيقة من الحلقة السابعة عشر 17 من مسلسل شقة فيصل بطولة النجم الصاعد كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، أحمد فتحي، صلاح عبدالله ومن تأليف صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

لمشاهدة الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل شقة فيصل اضغط هنا

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يلتقي أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

وكان كادر العمل قد انتهى من تصوير الحلقات منذ عام 2016 إلا أن بعض الظروف الطارئة بالفنانين وشركة الإنتاج حالت دون عرضه في موعده ووفاة الفنان وائل نور بعد تصويره لبعض الحلقات.