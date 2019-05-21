مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 15 الخامسة عشر كاملة حصريًا بجودة HD- دراما رمضان 2019

تصدّر المسلسل السعودي "العاصوف 2" قائمة التريند في الماراثون الدرامي، ضمن المسلسلات الخليجية والعربية التي تخوض في السباق الرمضاني للعام 2019، وينافس "العاصوف2" بكلّ ما أوتي من قوة ليحافظ على صدارته في السباق.

ونعرضُ لكم اليوم، حصريًا الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل "العاصوف2" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ويحظى المسلسل الذي يُذاعُ حصريًا على قناة MBC4 ، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي.

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ويقودُ النجم السعودي ناصر القصبي بطولة المسلسل، ويرافقه في البطولة نخبة من ألمع النجوم والفنانين في السعودية والخليج العربي، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وآخرين.

مسلسل العاصوف الجزء الثاني، تدور أحداثه في حقبة الثمانينات وما حملته بين طيّاتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّراتٍ على المجتمع السعودي.