أرقام صادمة للحلقة الأخير من صراع العروش جيم أوف ثرونز

بلغت مشاهدات الحلقة الأخيرة من مسلسل صراع العروش "جيم أوف ثرونز" قرابة 19 مليون مشاهد لتتجاوز بذلك مشادات الحلقة السابقة والتي سجلت 18.4 مليون مشاهدة.

وصرحت شبكة (إتش.بي.أو) التلفزيونية الأميركية بأن الحلقة الأخيرة من جيم أوف ثرونز تصدت الحلقات المنفردة الأعلى مشاهدة على الشبكة على الإطلاق متفوقة على الرقم القياسي السابق الذي سجله مسلسل الإثارة والجريمة "آل سوبرانو" في عام 2002.

وعرض الشبكة الحلقة الأخيرة من صراع العروش بعد ثمانية مواسم و73 حلقة بنهاية غير متوقعة واعتلاء شخصيات غير مرجحة للعرش.

واستمرت الحلقة طيلة ساعة و20 دقيقة لتنهي المنافسة على العرش الحديد باختيار غير متوقع لمن سيحكم مملكة ويستيروس الخيالية.

وتعرضت الحلقة الأخير من جيم أوف ثرونز لانتقادات واسعة كان أبرزها لتحول شخصية دنيرس تارغارين أم التنانين، التي تلعب دورها الممثلة إميليا كلارك إلى الشر، إذ استخدمت تنينها لتدمير عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها.

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وتُقتل تارغارين في الحلقة الأخيرة على يد حبيبها جون سنو، الذي يقوم بدوره الممثل كيت هارينجتون، خشية أن يكون استبدادها مجرد انعكاس لمن قبلها.

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في نهاية المطاف يقع اختيار عدد كبير من أفراد عائلات النبلاء على شخص غير متوقع ليصبح الملك وهو براندون ستارك، الذي يلعب دوره الممثل أيزاك همبستيد رايت.

وتطور المسلسل من بدايات غير متقنة إلى ظاهرة ثقافية، ونمت ميزانيته لتصل تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة في الموسم الأخير إلى 15 مليون دولار، بحسب "سكاي نيوز".