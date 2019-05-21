تسريبات تكشف نهاية مسلسل خمسة ونص

كشفت تسريبات فنية بأن النجم السوري قصي خولي بطل مسلسل "خمسة ونص" يغيب عن الكادر الأخير من المسلسل في ظل تواجد نادين نجيم ومعتصم النهار برفقتها.

ظهرت ممثلة مسلسل "خمسة ونص" نادين نجيم إلى جانب الممثل السوري معتصم النهار في آخر لقطات المسلسل، الذي احتفل نجومه بانتهاء تصوير مشاهده الأخيرة ببيروت، في ظل غياب النجم السوري عن الحدث، حسب النهار.

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فيما تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباط نادين نجيم بمعتصم النهار في نهاية أحداث المسلسل، ومنهم من فضل تواجدها برفقة قصي خولي، كما وستشهد الحلقات المقبلة تبدل في مسار الأحداث.

ويذكر بأن مسلسل "خمسة ونص" من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجمين السوريين معتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.