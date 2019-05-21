مصطفى الخاني يقتل الفكر الإسلامي الوسطي في مقامات العشق

عبّر الفنان السوري مصطفى الخاني عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي يتلقاها عن دوره في مسلسل مقامات العشق او ابن عربي في عودة واسعة للمسلسلات التاريخية مع مجموعة من النجوم العرب من ضمنهم نسرين طافش ويوسف الخال ونادين الخولي.

وقال الخاني:" متفائلون بالمسلسل، وقد بذلنا جهداً كبيراً لتقديم مادة غنية آمل أن تنال الإعجاب، يقدّم العمل أفكاراً وصراعاً ما بين الإسلام المتطرِّف والإسلام الحقيقي الوسطي المجابه للتشدّد، على الصعيدين الفكري والجمالي، مستعينين بالحب والتشويق والإثارة لإيصال الحكاية التي تروي فصولاً من حياة الشيخ الصوفي محيي الدين ابن عربي وحياة الفيلسوف الكبير ابن رشد وفكريهما".

يؤدي مصطفى الخاني شخصية الشيخ حامد وهو شيخ متطرف حملة معارضة للشيخ ابن عربي وابن رشد، ويستطيع من خلال تدينه احكام السيطرة على عقول بعض العامة حوله وقال:" أؤدي دور الشيخ حامد المتطرِّف الذي يقود التيار المضاد لابن عربي وابن رشد، يدخل في المجتمع بطريقة أكثر دهاءً وتأثيراً في الشباب من تلك التي اعتمدتها لدى تأديتي دور المتطرِّف بمسلسل "ما مَلَكت أيمانكم" للمخرج نجدة أنزور، إذ كنتُ "مباشراً وفجًّا"، فيما أسعى في "مقامات العشق" إلى التأثير بالفكر وأردّد أن "قتْل فكر ابن عربي أهم من قتْل ابن عربي".

مسلسل "مقامات العشق" من بطولة مصطفى الخاني ويوسف الخال ونسرين طافش ومحمد حداقي ونادين خوري،وهو من كتابة محمد البطوش وإخراج أحمد ابرهيم أحمد وإنتاج شركة 7 Media Revolution لصالح تلفزيون أبو ظبي، بحسب "النهار".