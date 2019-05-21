رابط نتيجة 3 اعدادي على البوابة الالكترونية لمحافظة الإسكندرية

ينتظر أهالي طلاب 3 اعدادي في الجمهورية العربية المصرية نتائج الاختبارات للظهور على البوابة الالكترونية لمحافظة الإسكندرية (موقع مديرية الإسكندرية التعليمية) للفصل الثاني لعام 2019.

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وبلغ عدد الناجحين 70 ألف و352 طالب وطالبة، كما أكد مصطفى عجمي القائم بأعمال وكيل الوزارة أن عدد المتقدمين إلى تلك الامتحانات 82 ألف و699 طالب وطالبة.

وتظهر نتيجة 3 اعدادي على البوابة الالكترونية لمحافظة الإسكندرية بعد عملية مراجعة دقيقة للدرجات والاسئلة ورصد الدرجات ومن المقرر ظهورها نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أو مع بداية الأسبوع الثاني من نفس الإجازة، بحسب "عرب نيوز".