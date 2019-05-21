طقس مصر: بداية أشد موجة حارة لـ 3 أيام

تشهد المحافظات المصرية اليوم الثلاثاء بداية الموجة الحارة الشديدة والتي ستستمر حتى الخميس المقبل لتصل ذروتها بدرجة حرارة 45 درجة.

وترتفع درجات الحرارة تدريجياً بمعدل درجتين إلى ثلاثة حيث تسجل القاهرة درجة حرارة 35 وتصل يوم الخميس لـ 44 درجة بحسب دائرة الأرصاد الجوية المصرية.

وأكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من شهر الربيع أمر طبيعي، حيث أن طبيعة الجزء الثاني أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلات درجات الحرارة في الصيف ولكن نسب الرطوبة تكون أقل، ما يعطينا إحساسًا أقل بالحرارة من الدرجات المعلنة.

وعن حركة الرياح، أكد شاهين أنها ستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، بينما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة في الشمال أيضًا.، بحسب "مصراوي".