شاهد: تطورات خطيرة يكشف عنها بطل خمسة ونص قصي خولي

كشف بطل مسلسل "خمسة ونص" قصي خولي، بأن شخصية "غمار الغانم" مترابطة وتجمع ما بين الحب والقسوة، والعمل والرومانسية، كما ويشهد المسلسل شعبية عالية في الدول العربية بعدما أطل النجم السوري بعد سنوات من الانقطاع في رمضان.

وأشار قصي خولي بطل خمسة ونص إلى أنه عاد إلى لبنان بسبب مشروعه الخاص الذي سيرى النور قريباً، كما وطلب عدم التدخل بحياة "الغانم"، في إشارة إلى التطورات التي ستحصل في الحلقات المقبلة، حسب مجلة لها.

وأعلن قصي خولي عن حبه لبيان "نادين نجيم" بطريقة غمار الغانم قائلاً "بحبها"، ويشار إلى أن الجمهور تفاعل مع قصي خولي، معرباً عن إعجابه بشخصيته وأدائه في خمسة ونص.