نادين نجيم والليدي ديانا وجهان لعملة واحدة في مسلسل خمسة ونص

علقت النجمة اللبنانية نادين نجيم بطلة مسلسل "خمسة ونص، والذي يبث ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019، على دورها في المسلسل، ومدى تجسيدها شخصية الليدي ديانا من خلال تعاطفها مع الناس وحبها لفعل الخير.

وجاء رد نادين نجيم بطلة "خمسة ونص" على تغريدة عبر تويتر :" هيدا كان المقصود من دوري بس ما حبينا نحكي قبل ما الناس هي توصل لهل النتيجة".

وكان نص التغريدة: " حياتها كتير فكرتني بحياة الليدي ديانا كيف كانت تحب الخير للناس وتساعدهم".

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وتباينت ردود الأفعال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على نادين نجيم بطلة "خمسة ونص" منهم من وافق كلامها واعتبر أن دورها تجسيد قوي لشخصية الليدي ديانا، ومنهم من خالفها الرأي، حسب مجلة هي.

ويشار إلى أن مسلسل "خمسة ونص" من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجمين السوريين معتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.