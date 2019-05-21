بوابة الثانوي الفني gdepexams.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

بوابة الثانوي الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني جميع الشعب تجاري، صناعي، زراعي والتي يتم الاستعلام عنها من خلال رقم جلوس الطالب، حيث أنه بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات فإنهم ينتظرون نتيجة مجهودهم و ثمار تعبهم، في الوقت الحالي تتم عمليات التصحيح والمراجعة, ينتاب الطلاب الشعور بالقلق والذعر وأيضاً أولياء الأمور في هذا الوقت للتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2019، لذلك خلال الفترة القادمة ستزداد عملية البحث عن نتيجة الدبلومات.

بوابة الثانوي الفني.

الجدير بالذكر أن مرحلة الثانوية الصناعية من أحد المراحل الهامة، فمن خلال المدارس المهنية يكتسب الطلاب خبرات كثيرة، لإنشاء جيل جديد قادر على احتراف الكثير من المهن والحرف بناءً على خبرة متقنة, كما أن وزير التربية والتعليم قد اعتمد مؤخرا الجدول الخاص بامتحانات الدبلومات الفنية والذي تم بناءً على الاقتراحات المقدمة من قِبل الطلاب بخصوص الفترات الفاصلة بين المواد.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال مركز معلومات بوابة التعليم الفني جميع المحافظات عبر التسجيل برقم الجلوس تستطيع الحصول على النتيجة ————- من هنا.

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طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

سنتعرف على أهم الخطوات للوصول إلى نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني، من خلال الدخول إلى رابط بوابة الثانوي الفني أو الصفحة الرسمية لموقع التعليم الفني, يليه تسجيل رقم الجلوس في المكان المخصص لهذا الرقم، ثم بعد ذلك قم بتحديد القسم الخاص بك، والضغط على زر اظهار النتيجة، وسوف يتم بكل سهولة عرض النتيجة بكل المواد.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني أن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون متاح على موقع الوزارة، ويُذكر أن الامتحانات شهدت أجواء هادئة دون وجود أي حالات غش أو تسريب للامتحانات، مثلما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث تم إدارة الامتحانات بكل حزم ودقة في مختلف المحافظات مدعومة بمعاونة من الأجهزة التنفيذية وتأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية, ومن المنتظر أن يعتمد وزير التعليم نتائج امتحانات الطلاب بنظامي 3 سنوات، نظام 5 سنوات، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النجاح هذا العام نسبة أكبر من العام الماضي.

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