مشاهدة مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 16 من الجزء العاشر - عودة حارة الضبع

أطلت الفنانة السورية ​تولاي هارون​ من خلال خمسة مسلسلات هذا العام، منها عملان ينتميان إلى البيئة الشامية هما الجزء الرابع من "​عطر الشام​" والجزء العاشر من "​باب الحارة​".

وأكدت هارون في تصريحات صحفية أن مسلسل "باب الحارة" مازال يحصد أعلى نسبة مشاهدة، وهو أمر اعتيادي وغير مفاجئ، خاصة أنه أصبح مطلوباً في شهر ​رمضان​.

وأشارت إلى أن الجزء العاشر طرح حكايا جديدة وخطوط متنوعة، وسلط الضوء على الجانب المشرق للشام، مع بعض القصص المشوقة التي اعتاد عليها المشاهد.

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يشار إلى أن هارون تطل أيضاً في مسلسلات "عن الهوى والجوى" و"عندما تشيخ الذئاب" و"كرم منجل" بينما تأجل عرض "الجوكر" و"عيلة على الموضة" و"حركات بنات".

وفي الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل باب الحارة بجزئه العاشر، للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب، يعود "شكري" لدكانة والده.

ويبدو أن شكري أصبح أقلّ سعيًا نحو المشاكل، ولكن خلال عمله في الدكان يحضر أبو غضب الذي باعه المسدس الذي أطلق به النار على محجوب، ليتأكد إن كان قد اعترف عليه أم لا.

ويؤكد له شكري أنّ والده قام بحلحلة الموضوع، بينما تتابع زوجة أبو نحلة، عيشها بهواجس أن يقوم زوجها أبو نحلة بالزواج من أخرى، بعد أن بدأ يعمل ببيع الفلافل وأصبح معه المال .