دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك - دعاء 16 رمضان

يدخل المسلمون في معظم الدول العربية والاسلامية وحول العالم اليوم الثلاثاء السادس عشر من شهر رمضان المبارك حيث يستحب الدعاء في مثل هذه الأيام المباركة ومنها دعاء يوم ١٦من رمضان.

دعاء اليوم 16 من شهر رمضان المبارك:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِبإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.

ثواب دعاء 16 رمضان:

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"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُوراً سَاطِعاً يَمْشِي بِهِ، وَ حُلَّةً يَلْبَسُهَا، وَ نَاقَةً يَرْكَبُهَا، وَ سُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ" وفق ما نشره مركز الاشعاع الإسلامي.

كما أن للصائم دعوة لا ترد ويقال بأنها في الساعة الأخيرة قبل الإفطار أو قبل آذان المغرب لذلك يجب على الصائك توخي هذه الأوقات للدعاء في هذا الشهر الكريم.

كما بين النبي محمد صلي الله عليه وسلم فضل الدعاء في هذه الأيام العظيمة من شهر رمضان الكريم، وأكد على ضرورة العبد بدعائه إلى رب العباد، وأدعية أيام شهر رمضان ثوابها قيم وعظيم كما نوّه الرسول (ص) في أحاديثه في أيام هذا الشهر المبارك.

كما أن الدعاء في شهر رمضان المبارك يُرجى فيها القبول والإجابة، يُرشد لهذا قوله تعالى عقب آيات فرضيَّة الصيام: { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ }، إضافة للحديث الشريف" الدعاء هو العبادة".