شاهد: خالد الملا يوضح حقيقة ومضمون أغنيته السياسية

خالد الملا فنان شعبي كويتي، يتميز بلونه الخاص وكلماته وألحانه الخليجية يعزف العود في كل حفلاته وطلاته التلفزيونية.

خالد كان من الضيوف الدائمين على برنامجاً رمضانياً، في التلفزيون الكويتي ATV وهو برنامج يومي منوع يعرض حلقات رمضانية، ويستضيف شخصيات سياسية وسياسية ورياضية ويحمل مواضيع مُختلفة.

في إحدى الحلقات قبل عدة أيام، غنى الفنان الملا على الهوا أغنية سياسية عن الفساد.

وبعد أدائه أغنية تنتقد السلطة القضائية في الكويت، تسبب الفنان الكويتي خالد الملا في جدل حاد، وأدى ذلك إلى الإعلان عن توقف برنامج اللوبي الرمضاني.

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نفى الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا توجيهه انتقادات للقضاء الكويتي، من خلال أغنيته السياسية التي عرضها أخيرًا عبر برنامج "اللوبي الرمضاني" والتي تسببت بسجال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تطرقت الأغنية إلى ملف الفساد في مجالات مختلفة بينها القضاء.

وقال الفنان الملا في مقطع فيديو متداول، إن "القضاء يحكم باسم صاحب السمو أمير البلاد وبالتالي إذا انتقدت القضاء فإني أنتقد صاحب السمو وأنا أحب وأحترم آل الصباح جميعًا".