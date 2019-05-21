شاهد: نانسي عجرم ترقص في عيد ابنتها ميلا

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها في موقع انستقرام مشاهد لاحتفالها مع زوجها الطبيب فادي الهاشم بعيد ميلاد ابنتهما ميلا التي اكملت عشرة أعوام.

وظهرت نانسي عجرم في الفيديو مع أفراد أسرتها، زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وإيلا وميلا، مع الأطفال خلال الرقص والغناء أمام قالب الحلوى، احتفالا بعيد ميلاد ميلا العاشر.

وكتبت الفنانة نانسي عجرم على الفيديو في انستقرام قائلة: “عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وحبّنا الأول ميلا”، لتنهال على الفيديو تعليقات المتابعين الذي قدموا التهاني".

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد احتفلت بعيد ميلادها السادس والثلاثين قبل عدة أيام، كما احتفلت قبل عدة أسابيع بعيد ميلاد ابنتها الوسطى إيلا، إلا أنها تتحفظ على نشر صور ابنتها الصغرى ليا التي ولدت في شهر فبراير/ شباط الماضي.