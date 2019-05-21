تراند اليوم : سهير البابلي في العناية المركّزة

ترقد الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي في العناية المركّزة بأحد المستشفيات المصرية الكبرى بعد تعرضها لوعكة صحية خلال شهر رمضان.

ونشر المخرج والإعلامي عمر زهران، صوراً له بصحبة البابلي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خلال زيارته لها في المستشفى، وأرفقها بتعليق: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن الرائعة دوماً سهير البابلي".

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سهير البابلي من مواليد العام 1937، ولدت في محافظة دمياط. لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني. من أعمالها المسرحية "ريا وسكينة" مع شادية و"مدرسة المشاغبين" مع عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي، و"الدخول بالملابس الرسمية" مع أبوبكر عزت. اعتزلت العام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في العام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل "قلب حبيبة".