نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية وأسوان الفصل الدراسي الثاني

يمكنكم الآن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة وذلك عقب اعتماد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه للنتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، كما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الأستاذ مصطفي عجمي بأن عملية تصحيح أوراق الامتحانات بالفعل مستمرة، ونسبة النجاح التقريبية في المحافظة بلغت 86.1 % وبالنسبة لتوزيع درجات الترم الثاني كان 40 درجة لمادة اللغة العربية، و 20 درجة للدراسات الاجتماعية، و 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، و 20 درجة لمادة العلوم، و 30 درجة للرياضيات، أما بالنسبة لمادة الحاسب الألى ومادة التربية الدينية لا يضافان على المجموع الكلي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

ينتظر عدد كبير من أولياء الأمور نتائج أولادهم من الطلاب والطالبات، الجدير بالذكر أن الشهادة الإعدادية هي مرحلة هامة جدا بالنسبة لجميع الطلاب لأنها مرحلة ناقلة إلى مرحلة الثانوية، ولابد من حصول الطالب أو الطالبة على مجموع محدد حتى يدخل بها مرحلة الثانوية العامة أو مرحلة الثانوي الفندقي أو التجاري أو الصناعي.

روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية و أسوان

كما سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من هنا أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من هنا، ومن يريد معرفة النتيجة الخاصة به من الممكن ترك تعليق أسفل المقال وسوف نأتي له بكافة التفاصيل الممكنة عن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 وبالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب في جميع محافظات مصر.

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رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019-تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

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