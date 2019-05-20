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تراند اليوم : رابط فحص اسماء جديد الي يومين الثلاثاء والاربعاء :رابط فحص...

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متابيعنا الكرام ننشر لكم اخر التطورات بخصوص القسائم الشرائية ..اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية يوم الجمعة الموافق 16 من مايو لعام 2019 انه سوف يتم نشر رابط فحص اسماء المستفيدين من القسائم الشرائية وذلك في غضون الساعات القادمة  كما اعلنت اسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية عبر التسوق المباشر 2019

لفحص الاسماء المستفيد اضغط هنا 

اسماء المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية عبر التسوق المباشر 2019

ملاحظة / الفحص فقط برقم الهوية

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