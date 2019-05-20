تراند اليوم : رابط تسجيل لمساعدات المالية لاسرة الفقيرة ..هنا رابط تسجيل لمساعدات...

غزة -الخليج 365

متابعينا الكرام ننشر لكم اخر الاخبار بخصوص المساعدات المقدمة من المكتبة التنفيذي التابع الي القيادي محمد دحلان ,وكما تم اعلان سابقة عن مساعدات التي يتم تقديم من قبل محمد دحلان الي اهالي غزة المحاصرين من قبل الاحتلال الاسرئيلي وكما تم اعلان عن كيف المساعد وهي كتالي :

الأول 10 الالف مساعدة على شكل طرود غذائية رمضانية ” سلة رمضانية ” .

الثاني وهي توزيع مساعدة مالية لـ 50 الف عاطل عن العمل وتضم الاسر الفقيرة والعمال والجرحى .

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وقد أعلن مكتب النائب دحلان عن نيتهم تحديث بيانات الاسر الفقيرة عبر اصدار رابط للتسجيل لابناء قطاع غزة كافة برابط موحد ، وقد قامت مكاتب النائب بجميع محافظات قطاع غزة بعقد ورش عمل للحديث عن هذه المساعدة والاستعلام عن الاسر الفقيرة من خلال الباحثين المنتشرين كلاٌ باسمه ومنطقته لحتى يتم الاستيفاء من استحقاق الأسر لهذه المساعدة .

وتابع مكتب النائب بتسجيل مصور للنائب محمد دحلان يحدث به عن المرحلة القادمة للعمل الانساني بقطاع غزة ، كما وجه رسالة شكرا لابنائه الاوفاء على ما يبذلونه طول الايام السابقة .

كما تابع بانه سيكون هناك جانب من المساعدات لابناء التيار الدحلاني بقطاع غزة وانه سيكون دائما بجانب ابنائه في كل وقت