شاهد: الحلقة الخامسة عشر 15 من مسلسل حضن الشوك - عودة مناير

بعد خسارتها في غزو الكويت تمر السنوات لتبحث مناير عن والدتها في أحداث درامية اجتماعية شيقة في الحلقة الخامسة عشر 15 من مسلسل حضن الشوك عبر قناة روتانا خليجية.

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تخبر فاطمة "الهام الفضالة" ابنتها تهاني بحقيقة شقيقتها التي لا تعرفها وتبدأ الأخيرة بمشاركة والدتها الحزن على مصابها القديم.

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وتعيش مناير "ليلى عبد الله" لحظات قاهرة بعد مواجهتها لعادل "محمد العلوي" ووعدها لشقيقتها هيفاء "نور الغندور" بحضور زفافها، ومع انكشاف حقيقة الموظف الجديد في شركة إبراهيم وتخريبه للمناقصات الجديدة.

تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.