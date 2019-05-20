نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس في محافظات مصر

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم الاثنين، تأدية آخر أيام امتحانات نهاية العام، حيث يمتحن الطلاب باللجنة الأولى مادة الجبر، فيما تكون اللجنة الثانية لمادة الحاسب الآلى.

نتائج الشهادة الاعدادية هنــــا

وكان قد اختتم أمس الأحد، تلاميذ الشهادة الابتدائية امتحاناتهم، حيث أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الحاسب الآلى، وما يبقها من مواد دراسية أخرى.

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وانطلقت امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، صباح الاثنين الماضى، ومن المقرر أن تختتم اليوم الاثنين.

وبدأت امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى وما يعادلها بالقاهرة، تمت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30-4 وحتى الثانى من مايو، ومن الثلاثاء 30-4 وحتى الأحد 5-5 للصف الرابع الابتدائى.

كما بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 11 مايو وانتهت الخميس 16 مايو، كما بدأت امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى يوم السبت 4-5 وانتهت الثلاثاء 7 -5.