شاهد: مسلسل عذراء الحلقة الخامسة عشر 15 _ حريق في السجن

في الحلقة الرابعة من مسلسل عذراء بطولة شجون الهاجري والمعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019 يندلع حريقًا في الزنزانة نتيجة تماس في الكهرباء ما أدى لاختناق عذراء والذهاب بها لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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قبل ذلك ظلت عذراء تفكر في كيفية الخروج من السجن ولكنها احتاجت مساعدة روضة وأسماء اللائي اعترضن بشدة وطلبوا منها تركهم، لكنها بدأت في تلقينهن ما عليهم فعله وسط إصرار شديد منها.

وجاء في الحلقة ذاتها من مسلسل عذراء أن ضحى لا تزال تشعر بأن إبراهيم يحن لفوزية ولكن رقية حاولت أن تصلح الأمور وطلبت من فوزية الابتعاد عن إبراهيم لأنه متزوج وزوجته منزعجة من تقاربهما.

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بعد ذلك حاول إبراهيم الاطمئنان على فوزية، لكنها طلبت منه أن يهتم بزوجته، بعدها تقابلت فوزية مع إبراهيم ولكنها قالت له إنه لا يستطيع أن يضع حدود لعلاقتهم والابتعاد كما فعلت هي، كي يقدر على العيش دون أي تصادم مع ضحى.

ويأتي مسلسل عذراء التراجيدي ببطولة : شجون الهاجري، هيفاء حسين، إيمان قمبر، ميس كمر ، إلهام علي ، لولوة الملا ، مرام البلوشي ، فهد البناي، مشاري البلام وغيرهم.

وتدور أحدث مسلسل عذراء حول قضية قتل تتهم بها شجون الهاجري التي تدخل السجن وتقابل مجموعة من السجينات وتستمع إلى حكايتهن.