شاهد: الحلقة الخامسة عشر 15 مسلسل بروفا - تفاصيل شيقة

شهدت الحلقة الخامسة عشر 15 من مسلسل بروفا لقاء ماغي بوغصن مع أحمد فهمي بعد حالات إحباط لحقت بالطرفين، كما ويفاجئ وسام صباغ "ليال" بصورة تجمعها مع "ماجد"، ويشهد المسلسل نجاحا على صعيد الدراما اللبنانية المصرية ضمن مسلسلات رمضان 2019.

كما تتقرب ماغي بوغصن في الحلقة الخامسة عشر 15 من مسلسل بروفا من الهيئة التدريسية في المدرسة التي تعمل بها كمدربة مسرح خلال اجتماعي بين الهيئة التدريسية وتبقى "ليال" بعد الاجتماع لوحدها حتى تستفرد بطاولة الغذاء لوحدها إلا أن أحمد فهمي يقاطعها ويتمسخر عليها.

ويواجه طلاب المدرسة الثانوية الخاصة في الحلقة الخامسة عشر 15 من مسلسل بروفا مشاكل متلاحقة، وتسعى "أميرة" للحصول على الحبوب التي تتعاطاها مع زملائها في المدرسة بعد أن وضعتها مع "ايلين" الطالبة التي حاولت الانتحار وهربت من المشفى واستنجدت بالأستاذ ماجد ليخلصها من ورطتها .

الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل بروفا هنــا

تعاني الطالبة "هبة" في الحلقة الخامسة عشر 15 من مسلسل بروفا التي تتعرض من التنمر من قبل زملائها بعد تعرض جدها لنوبة قلبية الذي بقي لها بعد وفاة والديها بحادث سيارة، وتنصدم بأمر جدها.

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ويستمر الطلاب في الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل بروفا بارتكاب المزيد من المشاكل والأخطاء داخل أسوار المدرسة، إلا أن هذه المرة تكبر المشاكل وتخرج خارج أسوار المدرسة، ويحصل مشادات كلامية وضرب بين أهالي الطلبة.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC، وتُبث الحلقة 15 الخامسة عشر من بروفا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من كل ليلة.