وطن ع وتر 2019 الحلقة 15 الخامسة عشرة - مازن الدهل التنمر (مشاهدة كاملة)

يطل من جديد هذه الليلة، الفنان الكوميدي عماد فراجين "أبو الفراجين"، عبر قناة رؤيا كوميدي أون لاين، من خلال حلقة جديدة من، وطن ع وتر 2019 الحلقة 15 الخامسة عشر، والتي تأي في عنوان "مازن الدهل - التنمر" مختلف ككل يوم في شهر رمضان.

وجسدت الحلقة السابقة أي الرابعة عشرة من وطن ع وتر، أجمل معاني الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، حيث شارك عماد فراجين بدور الفلسطيني الذي يعيش في الأردن ويعتبر نفسه كما هو فعليا من الحريصين والمحبين عليه.

وكانت الحلقة الماضية بعنوان "كأس آسيا"، حيث استعرضت ما جرى حينما أوقعت قرعة هذه البطولة الكروية منتخبنا الفلسطيني الأول لكرة القدم في مواجهة شقيقه الأردني، بدور المجموعات، وهو ما جرى فعليا مطلع العام الجاري.

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ويظهر عماد فراجين في الحلقة مع ابنه الفلسطيني يتابعان مباراة فلسطين ضد الأردن في كأس آسيا، حيث يكون كل منهم يساند منتخب الآخر، ويرفض أن يسجل منتخبه في مرمى الآخر، إلى أن يسجل منتخب فلسطين هدفا، ويحزن عماد فراجين ويكسر التلفاز واللاب توب، ثم يكتشفوا أنها مباراة أخرى، وأنها لم تبدأ بعد.

ثم تستمر مجريات الحلقة الخامسة عشرة من وطن ع وطن، حيث يظهر طاقم العمل مدى الحب والعلاقة القوية التي تربط الأردن وفلسطين تاريخيا، حيث أن المملكة وملكها يعشقون الفلسطينيين، وبالعكس، وأكبر دليل على ذلك هو عدد المواطنين الذين يقطنون فيها لغاية الآن.