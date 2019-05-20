شاهد: مسلسل كلبش 3 الحلقة الخامسة عشر 15 أحداث شيقة جدًا

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل كلبش 3 أحداثًا مثيرة وشيقة، ويعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2019 علمًا بأن بطل المسلسل المصري هو أمير كرارة صاحب شخصية سليم الأنصاري.

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في الحلقة ذاتها من مسلسل كلبش 3 ينجح سليم الأنصاري في أسر أحد المسلحين لاستجوابه ولمعرفة كل أسرار التنظيم، وفي نهاية الحلقة يظهر صدام ببندقية القنص الخاصة به ويصوب إحدى رصاصاته.

ويعلم أكرم صفوان في الحلقة 14 من مسلسل كلبش 3 بكل تفاصيل ما جرى في حادثة السرقة، كما ويعلم وأن سليم الأنصاري وضعه في مشكلة كبيرة لا حدود لها.

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ونجح صفوان في اختراق اجتماع وزراء البترول العرب من خلال رجاله المسلحين بأسلحة وأحزمة ناسفة والذين تسللوا من خلال أنابيب التكييف المركزي.، أما الإرهابيون الذين اخترقوا الاجتماع يقومون بتصوير أوراق الاجتماع وإرسالها إلى أكرم.

ويطالب الإرهابيون في الحلقة نفسها، بالإفراج عن عدد من المسجونين، فيما يتدخل سليم الأنصاري وعبد الله وينقذون الموقف ويقتلون المسلحين عبر التسلل من أنابيب التكييف.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.