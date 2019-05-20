شاهد: مسلسل الهيبة الحلقة 15 خروج جبل شيخ الجبل

يعرض مسلسل الهيبة الحلقة 15 الجزء الثالث بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل) و سيرين عبد النور ( نور)، أحداث مشوقة من الدراما والأكشن التي تجمع بين مسلسلات سورية و مسلسلات لبنانية، ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2019.

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وفي الحلقة 15 مسلسل الهيبة، يحاول ثروت أن ينتقم من نور بعد أن كشف أمر علاقتها مع جبل شيخ الجبل، من خلال الخاتم الذي كان معها وتركته في شقة جبل شيخ الجبل بالعاصمة بيروت، ويعود جبل شيخ الجبل إلى الهيبة بمساعدة ابن عمه شاهين، ويعود النظر لصخر.

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وعرض مسلسل الهيبة الحلقة 14 الجزء 3 الثالث أمس محاولة جبل شيخ الجبل الخروج من حي شيخ الجبل في بيروت، بعد عقده لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نور، تحدث خلاله عن لبنان والقانون في لبنان، وما آلت إليه الأحداث المتراكمة، وكذلك حديثه عن نفسه.

الحلقة 15 مسلسل الهيبة الحصاد تعرض، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الهيبة الجزء 3 من اخراج سامر برقاوي وتأليف باسم السلكا.