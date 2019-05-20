الحلقة الأخيرة من صراع العروش تثير غضب الجماهير

تفاجئ جمهور مسلسل الفانتازيا الأكثر مشاهدة " صراع العروش" (غيم اوف ثرونز) بنهاية غير متوقعة وغير محبذة في الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن على شبكة HBO اتش بي أو والتي امتدت لساعة و20 دقيقة.

وشاهد الجمهور نهاية المنافسة الشرسة على العرش الحديد باختيار غير متوقع للحاكم الأخير للعرش الحديدي وبذلك يصل المسلسل الذي أصبح حجر الأساس في عروض فترة الذروة لشبكة (إتش.بي.أو) إلى الختام، لكن موسمه الأخير كان أيضًا الأكثر إثارة للانقسام.

وتُقتل تارغارين في الحلقة الأخيرة على يد حبيبها جون سنو، الذي يقوم بدوره الممثل كيت هارينغتون، خشية أن يكون استبدادها مجرد انعكاس لمن قبلها. بعد ذلك يقوم آخر تنين لها على قيد الحياة بإحراق العرش الحديدي ويذيبه بأنفاسه الحارقة.

Advertisements

وفي نهاية المطاف يقع اختيار عدد كبير من أفراد عائلات النبلاء على شخص غير متوقع ليصبح الملك، وهو براندون ستارك، الذي يلعب دوره الممثل أيزاك همبستيد رايت والذي يمتلك قوى غامضة مكنته من رؤية الماضي والمستقبل.

وكان أبرز انتقاد من المعجبين للتحول الشرير لشخصية دنيرس تارغارين) ملكة التنانين)، التي تلعب دورها الممثلة إميليا كلارك، إذ استخدمت تنينها لتدمير عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها، بحسب "سكاي نيوز".