مصر: الموجة الأشد حراً تضرب البلاد وذروتها الخميس

حذر هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم الاثنين من الموجة الحارة التي دخلت البلاد وتصل ذروتها الخميس لتبلغ درجة الحرارة في القاهرة 44 درجة مئوية.

وقال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل، إن هذه الموجة الحارة هي الأقوى حتى الأن مؤكداً انها تبدأ غداً الثلاثاء وتصل ذروتها الخميس في اعلى درجات حرارة تشهدها المنطقة.

يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية (30 - 18) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (26 - 19) والوجه البحري والقاهرة (34 - 18) وجنوب سيناء والغردقة (36 - 25) وشمال الصعيد (37 - 20) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (39 - 24)

الثلاثاء

يشهد طقس الثلاثاء ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية حار على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وسجلت درجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء:

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السواحل الشمالية الغربية (34 - 18) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (29 - 20) والوجه البحري والقاهرة (38 - 22) وجنوب سيناء والغردقة (39 - 27) وشمال الصعيد (41 - 21) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (42 - 27).

الأربعاء

يشهد طقس الأربعاء ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل المشالية الشرقية، حار على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقي الإنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية (36 - 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (33 - 22) والوجه البحري والقاهرة (42 - 23) وجنوب سيناء والغردقة (36 - 26) وشمال الصعيد (43 - 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (43 - 30).

الخميس

يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وتسجل درجات الحرارة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية (40 - 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (41 - 22) والوجه البحري والقاهرة (44 - 23) وجنوب سيناء والغردقة (40 - 26) وشمال الصعيد (44 - 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (44 - 30)، بحسب مصراوي،