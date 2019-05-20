تراند اليوم : بالفيديو... نوال الزغبي تعترف لأول مرة: شوهت وجهي

قطعت المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، الشك باليقين، بشأن تغير ملامح وجهها بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.

واعترفت الزغبي للمرة الأولى، في حلقة اليوم السبت من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، طوال شهر رمضان، أنها شوهت وجهها "بفعل أشخاص بلا ضمير".

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وقالت إنها أخذت بنصيحة صديقة لها، بتكبير حجم شفاهها، بعدما أكدت لها أن ستعود إلى طبيعتها خلال 6 أشهر، ولكن ما حدث هو أن الحقن تضمن دواء بالخطأ، سبّب لها عدوى، جعلت وجهها منتفخا.

وأشارت نوال الزغبي إلى أن وجهها حاليا في حالة تحسن، بعد تلقيها للعلاج من طبيب تجميل آخر، وأن ملامحها ستعود إلى طبيعتها مع مرور الوقت.