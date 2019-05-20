“استعرض من هنا” نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس...

ينتظر طلاب المرحلة الابتدائية وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، ورفعها بالمدارس ماعدا نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة ، سيتم الاستعلام عنها عبر بوابة التعليم الأساسي، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بإطلاعكم على أخبار نتائج الامتحانات نهاية العام .

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثاني

الجدير بالذكر أنه من المقرر خلال الأيام القادمة انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية، وسيليها إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من كل محافظ في جميع المحافظات، وقد شددت وزارة التعليم على ضرورة توفير الجو المناسب لجميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بداخل اللجان في كافة المحافظات، وكذلك شددت على التزام الدقة الشديدة في أعمال الكنترول من مهام التصحيح ورصد الدرجات المتعلقة بكل طالب لينال الطلاب درجاتهم المستحقة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس

يمكنكم طلابنا الأعزاء زيارة موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثانيمن هنا.

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