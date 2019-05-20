مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 14 الرابعة عشر كاملة بجودة HD- احتدام الصراع

يحظى المسلسل التاريخي "الحرملك" الذي يُبثُ حصريًا على قناة MBC يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي، ويخوضُ "الحرملك" غُمار المنافسة في الماراثون الدرامي بخطىً واثقة ضمن المسلسلات السورية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

ونعرضُ لكم اليوم الاثنين، حصريًا الحلقة 14 الرابعة عشر من المسلسل التاريخي الأضخم "الحرملك" كاملةً بجودة عالية الدقة HD، علمًا أنّ المسلسل نال إعجاب الجمهور العربي ومنذُ عرض الحلقة الأولى وهو يسجّل نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة.

شاهد الحلقة 14 الرابعة عشر من مسلسل الحرملك بجودة HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

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ويحملُ لواء البطولة في "الحرملك"، نخبة من ألمع نجوم الشاشة السورية والعربية، يتقدّمهم النجم السوري القدير جمال سليمان، والفنانة سلافة معمار، وعبد الهدادي الصبّاغ، وسلمى المصري، وباسل خيّاط، وباسم ياخور، وقيس الشيخ نجيب، وهبة نور، وباقة أخرى من النجوم والفنانين ذات الثقل والحضور الفني.

وتتركّز أحداث الحرملك حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

يشارُ إلى أنّ مسلسل "الحرملك"، يتصدّر قائمة الأعمال الدرامية المنافسة في الماراثون الرمضاني، وهو ضمن أضخم الأعمال السورية ويتفرّد بالأحداث التاريخية التي يعرضها المسلسل في قالبٍ درامي مشوّق، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.