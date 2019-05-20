أشهر بسكويت بالعالم يصدم المسلمين - هل هو حرام؟

نشر الحساب الرسمي لأشهر بسكويت في العالم "بسكويت أوريو" تغريدة له على الحساب الرسمي للشركة عبر "تويتر"، أشارت إلى أن تناول "بسكويت أوريو" لا يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وليس حلالاً.

وجاء في نص تغريدة بسكويت أوريو:" المنتج الذي تناول العالم منه أكثر من 500 مليار قطعة منذ عام 1912 لا يناسب الشريعة الإسلامية، وليس حلالًا".

ويشار إلى أن شركة بسكويت أوريو تداركت الخطأ وحذفت التغريدة، بعد أن أخلت مسئوليتها عن نص تغريدتها الأخيرة، مؤكدة أن هذه المعلومة مسجلة على الموقع الرسمي للشركة الموجودة في كندا وأميركا.

كما وأثارت تغريدة "بسكويت أوريو" ردود فعل غاضبة من قبل المستخدمين، متسائلين هل "بسكويت أوريو" حلال أم حرام؟، حسب فلسطين الآن.