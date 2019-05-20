تفاصيل مرض سهير البابلي - شاهد

تعرضت الفنانة المصرية سهير البابلي لوعكة صحية طرحتها للفراش في إحدى المستشفيات المصرية خلال شهر رمضان، وتداول نشطاء مواقع التواصل صورة البابلي أثناء زيارة المخرج عمر زهران لها.

وكان المخرج والإعلامي عمر زهران قد نشر صوراً له بصحبة سهير البابلي عبر صفحته الخاصة على فيسبوك خلال زيارته لها في المستشفى، وكتب معلقاً:" كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن الرائعة دوماً سهير البابلي".

يذك بأن الفنانة سهير البابلي تمتلك رصيداً من الاعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتلفزيونية أبرزها مسرحية ريا وسكينة مع الفنانة شادية و مسرحية مدرسة المشاغبين التي شاركها البطولة الفنان عادل إمام وسعيد صالح و الراحل أحمد زكي.

واعتزلت البابلي المجال الفني عام 1997 بعد قرارها بارتداء الحجاب وفي العام 2006 عادت للتمثيل من خلال دورها في مسلسل قلب حبيبة، بحسب " النهار".