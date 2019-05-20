رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019-تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

عدد كبير من أولياء الأمور يبحثون بشكل كبير على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019 وذلك لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، حيث صرح المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة بأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوف يتم إعلانها نهاية هذا الأسبوع وذلك فور الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، وبذلك سوف يتم الإعلان عن النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي سواء كانت نتيجة الشهادة الإعدادية أو مراحل النقل المختلفة، وذلك عن طريق استعلام الطالب عن نتيجته برقم الجلوس، وبالفعل اليوم تم اعتماد نتيجة محافظة القاهرة اليوم من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

تعرف على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019



الجدير بالذكر كانت بداية العمل في تصحيح امتحانات الإعدادية من يوم السبت الماضي، وسوف نتابع معكم إعلان النتائج لحظة بلحظة، حيث تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية حوالي 152848 طالب وطالبة هذا العدد خاص فقط بمحافظة القاهرة، كما صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن عملية الامتحانات في جميع اللجان كانت تسير بهدوء شديد دون أي شكاوى.

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بوابة التعليم الأساسي تعلن عن نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

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كما صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأن مديرية القاهرة قد اتخذت جميع الوسائل الممكنة لمكافحة ظاهرة الغش بكل أنواعها، أو أي تسريبات للامتحانات على الأنترنت، وبالنسبة لمدى رضى الطلاب عن مستوى الامتحانات، فجميع الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ومن يريد معرفة نتيجته يترك رقم الجلوس في تعليق وسوف نأتي لك بالنتيجة فور ظهورها.

ويمكن لجميع التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني من هنا لجميع المحافظات أو محافظة القاهرة.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة الإسكندرية من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة الجيزة من هنا .

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة القليوبية من هنا .

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة الشرقية من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة السويس من هنا .

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة البحر الأحمر من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة الوادي الجديد من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة شمال سيناء من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة جنوب سيناء من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة قنا من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة أسيوط من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة سوهاج من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة المنيا من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة الأقصر من هنا .

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة أسوان من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة بني سويف من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة مطروح من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة البحيرة من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة الغربية من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة دمياط من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة كفر الشيخ من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة المنوفية من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة الفيوم من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة الإسماعيلية من هنا.

وبالنسبة لمعرفة نتيجة محافظة بورسعيد من هنا.

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