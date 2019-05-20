تعرف على أبرز الاحداث التاريخية في 15 رمضان

يزخر يوم 15 الخامس عشر من رمضان بالعديد من الأحداث التاريخية على مر السنين منها مولد حفيد النبي الحسن بن علي بن أبي طالب في العالم الثالث الهجري ووفاة الخوارزمي عام 383 هجري.

ولادة الحسن بن علي

ولد الحسن بن علي رضى الله عنهما، وكنيته أبو محمد، وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 15 رمضان العام الثالث هجري وبحسب الأثر فكان رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى سرته، وهو أكبر من الحسين بسنة واحدة، وعن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا الحسن على عاتقه فقال: من أحبني فليحبه.

15 رمضان وفاة الخوارزمي

وفي مثل هذا اليوم أيضا عام 383 هجرية توفي أبو بكر محمّد بن العبّاس الخوارزمي، ويقال له أيضاً الطبرخزي لأنّ أباه كان من خوارزم، و كانت أمّه من طبرستان.

تميز أبوبكر الخوارزميّ كونه كان أديبًا وشاعرًا، فقد كان إمامًا في اللغة عالمًا بأشعار العرب عارفًا بأنسابها وأخبارها كثير الحفظ للأشعار.





مجزرة الحرم الابراهيمي

في مثل هذا اليوم أيضًا وقعت مجزرة الحرم الإبراهيمي، حيث قام اليهودي باروخ جولدشتين باختيار أفضل مكان وزمان يوقع فيه أكبر عدد من الضحايا من الفلسطينيين وذلك في شهر رمضان.

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في صلاة الفجر يوم الجمعة 15 رمضان سنة 1414هـجرية الموافق 25 فبراير عام 1994 دخل باروخ المسجد الإبراهيمي والناس سجود لربهم وقام بإطلاق النيران عليهم ليسقط منهم الكثير من الشهداء والمصابين، بحسب "العربية".





وفاة شاعر

في مثل هذا اليوم أيضًا توفي الشاعر اللبناني إيليا ابو ماضي، وهو شاعر معاصر من شعراء المهجر بالولايات المتحدة الأميركية، ويعد الثالث في شهرته كواحد من شعراء المهجر بعد جبران ونعيمة.

يزخر شعر أبي ماضي بالتفاؤل والإقبال على الحياة بإسباغ الجمال على البشر والطبيعة، ويستثنى من ذلك درته الشهيرة الطلاسم؛ وكمعظم المهاجرين اتصف بالجرأة في التعامل مع اللغة ومع القالب العمودي الموروث، توفي بنوبة قلبية في نوفمبر 1957.



قيام الدولة الأموية

في الخامس عشر 15 رمضان دخل عبد الرحمن الداخل والمعروف باسم صقر قريش إلى الاندلس فأقام فيها الدولة الأموية التي اشتهرت آنذاك بقوتها وعتادها.



