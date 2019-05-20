مصر: الكشف عن تفاصيل وفاة مؤذن دمنهور أثناء آذان الفجر

شهدت مدينة دمنهور في مصر حادثة وفاة مؤذن دمنهور في مسجد الحناوي في مصر، أثناء آذان الفجر.

وحسب شهود عيان: " سمعت المؤذن أذن ولكني شعرت وهو يقول لا إله إلا الله في نهاية الآذان بأنها تخرج من كل كيانه، وبعدما انتهى وقف ليصلي ركعتين وكنت خلفه فسمعته أخرج صوتاً غريباً وكان يترنح فقمنا بالاطمئنان عليه، إلا أنه كاد أن يفقد الوعي فأدخلناه غرفة الإمام، وطلب بعض الناس الإسعاف، ولكن خرجنا إلى المستشفى قبل مجيئها".

وأضاف: "إلا أنه فارق الحياة، وأبلغنا أهله وجاءت زوجته والتي كانت في حالة ذهول قائلة "لسه سمعاه بيأذن حالاً"، كما وشهد له كل من يعرفه بالخلق الحسن والأعمال الصالحة، حسب مصر فايف.