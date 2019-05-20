موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 وكيفية معرفة النتيجة وأهم المدارس الثانوية...

نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ترم ثانى الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019، حيث يترقب الطلبة وأولياء الأمور في جميع أنحاء الجمهورية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، فقد انتهى الطلاب من أداء امتحانات آخر العام منذ بضعة أيام مضت، ويبحثون بشكل يومي علي محركات البحث عن موعد ظهور النتيجة وكيفية معرفتها إلكترونيا عن طريق رقم الجلوس فقط، وقد شدد محافظ الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة علي متابعة سير العملية الامتحانية للطلبة حتي تكون علي أعلي درجة من الأمان والراحة للطلبة، وهذا حتي يتمكنوا من تحصيل الدرجات لأهمية هذه السنة الدراسية، فهذه هي مرحلة إتمام التعليم الأساسي، وهي القائمة علي تحديد مستقبل الطالب وتحديد اتجاهاته التعليمية والاكاديمية، والآن نتابع معكم المزيد حول نتيجة اعدادية الجيزة والرابط المباشر للحصول علي النتيجة برقم الجلوس لجميع المديريات التعليمية، وهذا بالإضافة إلي أهم المدارس الثانوية المتاحة للطلبة بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي، تابعونا علي موقع نجوم مصرية للمزيد من أخبار التعليم في جميع المراحل الدراسية.

تقوم الكنترولات حاليا بمتابعة أعمال التصحيح والرصد، والجدير بالذكر أنه هناك العديد من المواد التي انتهت بالفعل من التصحيح، تعمل الكنترولات بالتعاون مع العديد من المدرسين بأقصى سرعة، وهذا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية باسرع وقت ممكن، وبعد ان تنتهي اعمال الكنترول يتم اعتماد النتيجة ونسب النجاح من محافظ الجيزة ويتم الإعلان عن نتيجة تالتة اعدادي إلكترونيا عبر البوابة الرسمية للمديرية التعليمية بالجيزة gizaedu.gov.eg.

وبعد الانتهاء من إعلان النتيجة يتم استقبال طلبات التظلم للطلاب واعادة تصحيح الأوراق الامتحانية، وأيضا يتم اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني محافظة الجيزة، ويجري الطلبة امتحانات الدور الثاني 2019 ثم يتم الاعلان عن النتيجة إلكترونياً برقم الجلوس أو عبر التوجه إلي المدرسة المقيد بها الطالب للحصول علي النتيجة بالدرجات والمجموع الكلى للطالب.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

حتي الآن لم تذكر أي جهات موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة رسمياً، ولكن من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة في خلال الأيام القليلة القادمة، تابعوا هذه المقالة لمعرفة كل جديد حول أخبار الشهادة الاعدادية بالجيزة وموعد اعلان النتيجة.

المدارس الثانوية المتاحة للطلبة بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

المدارس الفنية الصناعية

المدارس الفنية الزراعية

المدارس الفنية التجارية

المدارس الثانوية العسكرية

مدارس الإعداد المهني

مدارس التمريض العسكري الثانوية

المدارس الثانوية للتمريض

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الجيزة والرابط المباشر

يتم الدخول علي الرابط المباشر لموقع مديرية التعليم بالجيزة والنقر علي زر “نتائج الامتحانات”، ثم يتوجه الموقع إلي صفحة جديدة ويتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لها ثم النقر علي “بحث” ثم تظهر نتيجة اعدادية الجيزة بالدرجات وحالة الطالب إذا ما كان ناجح أو راسب.

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