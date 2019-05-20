تراند اليوم : بالفيديو.. ماجد المصري يتحدث عن ”سجق“ خالد يوسف و القبلات الساخنة

قال الفنان المصري، ماجد المصري، إن مواطنه المخرج خالد يوسف، صاحب فضل عليه في الكثير من المواقف، مشيراً إلى أن خالد طلب منه عمل شخصية ”صلاح معارك“ في فيلم ”كلمني شكراً“، لكنه رفض في البداية بسبب قصر الدور.

وأضاف ماجد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج ”شيخ الحارة“، بفضائية القاهرة والناس مساء الأحد، أنه ذهب لخالد يوسف في منزله، وأقنعه خالد بأن الدور سيكون له تأثير قوي مع الناس، وهو ما حدث في عبارة ”إحنا آسفين يا صلاح“، التي أصبح يرددها الكثيرون قائلاً ”رفضت في البداية تمثيل الدور، لكن وافقت بعد أن طلب لي خالد سندوتشات سجق“.

ورفض المصري دخول ابنته ”ماهيتاب“ مجال التمثيل، في الوقت الذي قبل فيه إدخال نجله آدم المجال قائلاً ”المخرجان خالد يوسف ومحمد سامي طلبا ابنتي للعمل معهما كونها شخصية كوميدية جداً، لكن أنا أرفض، ولا تجرؤ ابنتي على طلب التمثيل ليقينها بموقفي..أنا حر في بيتي، وهذا ليس عيباً في الوسط الفني الذي أعمل به وأكسب منه“.

وذكر ماجد أن ابنته ارتدت الحجاب، ثم خلعته، ثم قررت ارتداءه، وكان شرطي معها أن الحجاب لن تخلعه مرة أخرى حال ارتدائه، قائلاً ”الحجاب مش لعبة، لكن حينما تكون في منزل زوجها هي حرة، مشيراً إلى زواجها مطلع العام المقبل، وزواج نجله في يوليو المقبل“.

وعن مدى شعوره بالندم على بعض المشاهد التي يريد حذفها من أعماله الفنية، قال الفنان ”مشاهد القبلات والمشاهد الساخنة مع فيفي عبده وشيريهان، ولوسي، أنا بوست كتير قوي الصراحة“، في الوقت الذي وصف فيه الفنانة لوسي بأنها صاحبة فضل عليه، وهي أول من أدخله المجال الفني ورشحته للمخرج داود عبد السيد، ومن قبله المنتج سلطان الكاشف.

وتعليقاً على صورة الفنانة حلا شيحا، العائدة للتمثيل بعد سنوات من قرار اعتزالها، ومشاركتها في مسلسل ”زلزال“ الذي يشارك فيه ماجد المصري، وجه حديثه لها قائلاً ”نورتي الشاشة يا حلا.. جمهورك بيحبك.. وربنا يوفقك.. ومبسوط أننا اشتغلنا مع بعض“.

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وعن عمله مع الفنان محمد رمضان كنجم صف ثاني، رغم كونه نجم صف أول في مسلسل ”بحر“، قال ”أنا لا أنظر للأمور بهذا الشكل، وإنما بتأثير الدور، ولو الدور مش هيعلم مش هعمله، ومحمد رمضان شعبيته كبيرة جداً، وتأخر بطولتي ده وجهة نظر منتجين ومخرجين، أنا أحب محمد رمضان وأحب فنه“.

وأضاف ماجد المصري بأنه قبل الكثير من الأعمال للظهور فيها كضيف شرف، بسبب الإحراج الذي يتعرض له من بعض المنتجين أو المخرجين قائلاً “ لكن أنا زهقت من القصة دي بقى.. وهناك من يطلب أجرا لذلك لكن أنا لا أطلب، وأجري ضعيف ولذلك لم أؤد أي دور بسبب المال، أو حاجتي إليه“.

وعن حقيقة تأجير الفنانة غادة عبد الرازق بلطجية له للاعتداء عليه، قال المصري إن هذا الموقف كان ”مقلب“ بسبب علاقتي الوطيدة بغادة، وتم الاتفاق بينها وبين المخرج محمد سامي على إسناد الأمر لبودي جاردات واتهامي بمعاكسة فتاة قريبة لهم، وحدث ضرب وتراشقات وتصوير المشهد، إلا أنه تبين أن الأمر مقلب فيا من غادة، بحسب قوله.

وكشف ماجد المصري أن الفنانة مي عز الدين طلبت منه ضربها بجدية في مسلسل ”آدم“ وحدث بالفعل، في الوقت الذي أشاد فيه بنجومية الفنان كريم عبد العزيز، ووصفه بأنه ”نمبر وان“ الدراما الحالية في الفنانين، والفنانة هند صبري في الفنانات“.

وعن المفاضلة بين فنانين وبعضهم البعض من خلال أسئلة البرنامج، قال ماجد المصري إن الفنان تامر حسني أنجح بكثير في التمثيل من الفنان محمد فؤاد، مشيراً إلى حجم الأعمال وإيرادات الفيلم الأخير ”البدلة“ لتامر حسني.

وأكد ماجد أن أداء الفنانة غادة عبد الرازق أفضل من الفنانة رانيا يوسف، مشيراً إلى أن هذا ليس عيباً في رانيا أو تقليلاً منها، في الوقت الذي رفض فيه التعليق على المفاضلة بين هيفاء وهبي وسيرين عبد النور بعبارة ”أنا أعتذر عن الإجابة“، واصفاً الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا وسيرين عبد النور ولوسي بأنهم أعز الأصدقاء له.