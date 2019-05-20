الاكثر مشاهدة اليوم - القبض على سيدة أعمال متهمة بالظهور في فيديو إباحي جديد مع خالد يوسف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 03:53 صباحاً -

قضايا وتسريبات جديدة تلاحق المخرج المصري خالد يوسف، بعد انتشار فيديو إباحي له مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، ظهر فيديو جديد في التحقيقات.

ظهر أثناء التحقيقات مع منى فاروق وشيما الحاج فيديو إباحي آخر تردد أنه لخالد يوسف مع سيدة أعمال تدعى منى الغضبان، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة الفيديو الإباحي، حسب موقع صحيفة “الأهرام”.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأداب من ضبط سيدة الأعمال للتحقيق معها، بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع خالد يوسف، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها.

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وكانت منى فاروق وشيما الحاج أقرت بأنها تزوجت من المخرج خالد يوسف زواجا عرفيا، كاشسفين أنهما سلما العقود للنيابة في التحقيقات على خلفية انتشار الفيديو الإباحي لهم سويا